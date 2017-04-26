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Tarkan yıllık 360 bin liraya ofis kiraladı

Megastar Tarkan, Kemerburgaz'da bin metrekarelik bir ofis tuttu. Megastar ofise yıllık 360 bin lira ödeyecek.

26.04.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. Emlak

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Önümüzdeki ay çıkaracağı pop albüm için gün sayan Megastar Tarkan'dan bir hamle daha geldi.

KEMERBURGAZ'DA BİN METREKARELİK OFİS TUTTU

Daha önce Kemerburgaz tarafında bir ev aldığı haberleri basına yansıyan Megastar, iddialara göre, yine Kemerburgaz'da bin metrekare büyüklüğünde bir ofis tuttu.

AYLIK KİRASI 30 BİN LİRA

İddiaya göre; Tarkan bundan sonra bütün işlerini buradan yürütecek, işlerini yürütmek için de bir ekip kuracak. Megastar'ın tuttuğu ofisin aylık kirası ise 30 bin lira, yıllık kira bedeli ise 360 bin lira olduğu gelen bilgiler arasında.

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