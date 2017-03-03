Tarkan'dan 22 yıl sonra ABD konseri

Megastar Tarkan, 22 yıl aradan sonra ABD'nin New York şehrinde konser verdi. Dünya starlarını ağırlayan Manhattan Center’daki Hammerstein Salonu’nda gerçekleşen konser biletlerinin tümü satılırken, sanatçı şarkıları ve dansları ile hem Türk hem de yabancı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"YILLAR SONRA KONSER VERMEK NE GÜZELMİŞ"

ABD’de de ilk kez canlı konser veren Tarkan, neredeyse bütün şarklarına eşlik eden hayranlarına, "Yıllar sonra New York’ta konser vermek ne güzelmiş" diye seslendi.

Son ABD konserini 1995 yılında veren Tarkan'ı, Türk hayranlarının yanı sıra Rusya, Meksika ve İran kökenli sevenleri de canlı izleme fırsatı buldu.

3500 KİŞİYE SÖYLEDİ

New York ve Los Angeles olmak üzere ABD'deki ilk seri konserlerini veren Megastar, salonu dolduran yaklaşık 3 bin 500 Türk ve yabancı hayranına coşkulu bir gece yaşattı.

arkan, Hammerstein Salonu’nda, yaklaşık 3500 kişinin izlediği konserin ardından bugün de bir konser verecek. Tarkan, 5 Mart’ta da Los Angeles’ta kentin merkezinde yer alan, The Novo by Microsoft’ta sahne alacak.