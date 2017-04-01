Tarkan'dan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'na ziyaret

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin oğlu Azur, 10 Ocak'ta dünyaya gelmiş ancak bu zamana kadar hiçbir yerde fotoğrafı yayınlanmamıştı.

Ozan Çolakoğlu herkesin merak ettiği Azur bebeğin fotoğrafını gece yarısı instagram hesabından yayınladı.

"EN YAKIN DOSTUM TARKAN'IN KOLLARINDA"

Çolakoğlu, Tarkan'ın kucağında olan Azur bebek için "Bugün 1 Nisan benim doğum günüm. En güzel doğum günü hediyem Azur Benan 15 günlükken en yakın dostum Tarkan'ın kollarında" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİMİ PARA İÇİN KULLANMAM

Gülşen, “Birçok ünlü bebeklerinin fotoğrafını yüksek rakamlara medyaya satıyor. Siz de düşünür müsünüz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Tabii ki hayır. Oğlumu ticari kazanç sağlamak için kullanmam. Böyle şeylere alet etmem"