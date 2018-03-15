Tarkan'ın eşi aşerdi

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun üzerine titriyor. Sanatçı, önceki gece 4 aylık hamile olan eşi aşerince kendisini sokağa attı. Tarkan, canı pizza ve risotto çeken eşi için geç saatlerde Tarabya'daki evinden kalkıp Etiler'deki bir mekana gitti. Siparişleri için yardımcısını göndermek yerine kendisi giden sanatçının, yemeklerin tuzsuz ve baharatsız olması için de talimat verdiği öğrenildi.

EŞİNİN SİPARİŞERİNİ KOŞARAK YETİŞTİRDİ

Siparişler hazır olur olmaz evinin yolunu tutan Tarkan, elinde torbalarla mekanın kapısında objektiflere yansıdı. Muhabirlerin beklediğini gören sanatçı, eşine siparişleri yetiştirmek için mekandan hızla ayrılmak istedi.

EŞİYLE BİRLİKTE KİLO ALDI

Gazetecilere selam vermekle yetinen Tarkan'ın son günlerde aldığı kilolar da dikkat çekti. Neşeli olduğu gözlenen Tarkan, apar topar hızla aracına atlayıp evinin yolunu tuttu.