Tarkan'ın eşi dadı istemedi

Tarkan Tevetoğlu, herkesten sakladığı 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile 29 Nisan 2016’da İstanbul’da evlenmişti.

DOĞUM NORMAL OLSUN İSTİYOR

Baba olmaya hazırlanan Tarkan'ı güzel bir heyecan sardı. Karısı, kızlarına 6.5 aylık hamile. Doğum Pınar Tevetoğlu’nun doğup büyüdüğü Almanya’da gerçekleşecek. Gelin hanım sezaryen değil, normal doğum istiyor. Tarkan da bu kutsal anda eşinin yanında olmayı, elinden tutmayı planlıyor.

1 YAŞINA KADAR KENDİLERİ BAKACAK

Tarkan-Pınar Tevetoğlu kızları doğar doğmaz dadı tutmayacak. Bu, çiftin ortak kararı. Birinci yaşına kadar kendileri bakacak, bebeklerinin her şeyiyle bizzat ilgilenecekler. Pınar Tevetoğlu’nun sadece ev işlerinde bir yardımcısı olacak.