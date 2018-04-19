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Tarkan'ın yengesi Tevetoğlu soyadını istemedi

Hakan Tevetoğlu ile üç yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Birsel Tevetoğlu, yeni bir dava açarak “Tevetoğlu” soyadını kullanmak istemediğini belirtti.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 12:58..
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Dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtti.

"BENİ KESER OLARAK BİLİRLER"

Boşandıktan sonra davalı Hakan Tevetoğlu’nun rızasıyla belirli bir süre “Tevetoğlu” soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, “Çocuğumun büyümüş olması ve çevremde de “Keser” soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım. Nüfusa kayıtlı “Tevetoğlu” soyadının kaldırılarak “Keser” soyadımı kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep ediyorum” dedi.

Tarkan'ın yengesi Tevetoğlu soyadını istemedi

Tarkan'ın yengesi Tevetoğlu soyadını istemedi

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