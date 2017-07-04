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Tarla kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta tarla sulama yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

04.07.2017 - 14:08
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Tarla kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Suruç’un Bostancı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Güneş ve Akşam aileleri arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede iki aile fertlerinin de katılımıyla büyüyen tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Akşam ile Mahmut Akşam yaşamını yitirirken, adları öğrenilmeyen 4 kişi yaralandı.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Yaralılar, kavga ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından tedavi için Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gerginliğin devam ettiği olay mahallede önlem alan jandarma, kavgaya karışan bazı kişiler ise sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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