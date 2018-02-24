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Tarla meselesi kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla kavgasında tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 24.02.2018 - 20:17..
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Seben ilçesi Çeltikdere köyünde iki aile arasında tarla meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.B. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu.

TARLA KAVGASINDA SİLAHLAR ÇIKTI

Olayı duyan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan şahıslardan Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Tarla meselesi kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı

AMCA OĞLU DEHŞET SAÇTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli O.B.’nin ise hayatını kaybeden şahısların amca oğlu olduğu ortaya çıktı. İki taraf arasından daha önceye dayanan husumet olduğu öne sürüldü. Olay sonrası şüpheli O.B. jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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