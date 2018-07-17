Yozgat'ta 9 milyon yıllık mamut fosili bulundu

Şefaatli ilçesinde yaşayan Alper Düşünceli isimli çiftçi, tarlasını sürerken filgillerden mamuta ait olduğu tahmin edilen diş kalıntısı buldu.

Traktörünün pulluğuna takılan cismi önce taş zanneden Düşünceli, daha sonra parçanın fosil olabileceğini düşünerek çıkan parçaları incelenmesi için Yozgat Müze Müdürlüğüne götürdü.

"ŞİMDİYE KADAR ÇIKMAMIŞTI"

Yapılan incelemelerin ardından parçaların antik fil ve mamut fosiline benzediğini söyleyen Yozgat Müze Müdürü Hasan Şenyurt yaptığı açıklamada, "İlimizin değişik yerlerinde bu şekilde şimdiye kadar müzemize gelmiş birkaç tane fosil örneği bulunmakta. Yalnız daha önce bir mamut veya fil dişi düşünülen bir parça gelmemişti. Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğunu biliyoruz. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat’ta bir çalışma yapılma başladı. Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Erkman Hocamız Yozgat’taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı.” dedi.

BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILACAK

Antik fosilin 8 ile 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Müze Müdürü Şenyurt, "Artık mamutun iskeleti tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz” şeklinde konuştu.