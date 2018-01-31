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Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

Amasya’da Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık tarihi eserleri tarla sürerken tesadüfen bulan köylü, aradan bir yıl geçtikten sonra satmaya çalıştığı eserlerle birlikte jandarmaya yakalandı.

İHA | 31.01.2018 - 08:32..
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Amasya merkeze bağlı Abacı köyünde yaşayan K.Y. tıpkı ‘Köyden indim şehire’ adlı filmdeki gibi kendisine ait tarlayı traktörle sürdüğü sırada takılan taşın kalkmasıyla Roma döneminden kalma mezarla karşılaştı.

Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

TARLASINDAN MEZAR ÇIKTI

Mezarın içindeki insan iskelet kalıntılarının yanında 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 2 gözyaşı şişesi, 1 bronz ayna, 1 saç tokası, 1 yüzük ve 2 metal objeyi çıkarıp evine götüren K.Y. durumu yakınlarından da gizledi.

Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

SATACAKKEN YAKALANDI

Aradan bir yıl geçtikten sonra eserleri satmak istediği sırada Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibine takılan K.Y.’nin eviyle yanındaki eklentilerinde yapılan aramada mezardan çıkan tarihi eserler ile ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar mühimmat bulundu.

Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

ROMA DÖNEMİNE AİT SİKKE VE OBJELER

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin il merkezindeki M.D.’nin iş yerinde yapılan aramada ise erken Roma dönemine ait 43 sikke, bir yüzünde Hz. İsa diğer yüzünde Hz. Meryem figürlü tunç tablet, 1 Hz. İsa figürlü metal haç, 1 metal kolye ucu, 1 mühür, 1 dibek ve tokmağı ile 7 cam obje tespit edildi.

Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

Operasyonda toplam 63 eser ele geçirilirken, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı



Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı



Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı



Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı



Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı



Tarlada bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

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