Tarlada ilaçlama yaparken öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dün akşam saatlerinde, tarlada ilaçlama yapan 23 yaşındaki Abdulkadir Deniz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.
YAKINLARI YASA BOĞULDU
Yakınlarının fark ettiği Deniz için olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Deniz'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.