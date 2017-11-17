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Tarlada ilaçlama yaparken öldü

Şanlıurfa'da, tarlada ilaçlama yaparken bir anda yere yığılan Abdulkadir Deniz, hayatını kaybetti.

17.11.2017 - 12:12
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dün akşam saatlerinde, tarlada ilaçlama yapan 23 yaşındaki Abdulkadir Deniz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Tarlada ilaçlama yaparken öldü

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Yakınlarının fark ettiği Deniz için olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Deniz'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Deniz'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Tarlada ilaçlama yaparken öldü

Tarlada ilaçlama yaparken öldü

Tarlada ilaçlama yaparken öldü

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