Tarlada ilaçlama yaparken öldü

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Miami'de hırsız, kadını silahla darp etti

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Teksas'ta park alanını işgal eden kuşlar

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Koalisyon hükümeti için dün sonuçlanması planlanan partiler arası görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

Şanlıurfa'da, tarlada ilaçlama yaparken bir anda yere yığılan Abdulkadir Deniz, hayatını kaybetti.

İstanbul'da metrobüsün Beylikdüzü-Silivri güzergahı için çalışmalar başladı.

Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, Altın Top ödülü ve çocuk sayısını 7'ye çıkarmak istediğini söyledi.

İzmir'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek isterken lastik botları su alan Suriyeliler, sahil güvenlik tarafından kurtarıldi.

Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerin katliamında, 17 yaşındaki kızının tecavüz edilip öldürülmesini gören baba gözyaşı döküyor.

Ülkede bir dönemin korku saçan ismi "Babaların babası" lakaplı Salvatore (Toto) Riina, 87 yaşında hayatını kaybetti.

1 Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar 1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

2 Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "FETÖ'cüler aklanırsa bizlere gün yüzü göstermezler." dedi.

3 Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu.

4 ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşları için uyarılarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2018'i son uyarı tarihi olarak belirtti.

5 Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin Türkiye'yi nasıl vuracağının merak edilmesi üzerine uzmanlardan uyarı geldi.

6 Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatından, Türkiye'nin "düşman tablosu" nedeniyle çekildiğini söyledi.