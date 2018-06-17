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Karaman'da bir anda obruk korkuttu

Karaman’da oluşan 10 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruk, bölge halkını tedirgin etti.

İHA | 17.06.2018 - 13:20..
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Konya’nın Karapınar ilçesindeki obrukların bir benzeri Karaman’ın Sudurağı beldesinde ortaya çıktı. Pancar ekili 60 dönümlük tarlanın ortasında gece yarısı 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karaman'da bir anda obruk korkuttu

Ziraat Mühendisi ve tarla sahibi Ali Soykat, oluşan obruğun kendileri gibi bölge çiftçisini bir hayli tedirgin ettiği belirterek, "Her gün yaptığımız gibi sabah erken saatlerde tarlamızın kontrolüne geldik. Tarla içerisinde dolaşırken, bir anda karşımızda devasa bir çukur görünce hepimiz çok şaşırdık." dedi.

Karaman’da oluşan obruk vatandaşları korkuttu VİDEO

Karaman'da bir anda obruk korkuttu

"TOPRAK VE TAŞLA DOLDURACAĞIZ"

Karapınar bölgesinde böyle obruklar oluştuğunu bildiklerini kaydeden Soykat, "Kendi bölgemizde hiç duymamış ve görmemiştik. Çukurun çapı 10 metre, derinliği ise 15 metre var. Halen de çökmektedir. Bu çukuru duyan ve gören çiftçiler bizim gibi korktu. Çünkü buranın üzerinde o an traktör veya bir insan olabilirdi. Onun için bu durumdan herkes tedirgin oldu. Pancarı kaldırdığımız da bu çukuru kamyonlarla getireceğimiz toprak ve taşlarla tekrar dolduracağız." diye konuştu.

Karaman'da bir anda obruk korkuttu

"KİREÇ TAŞI MAĞARALARI, MAĞARALARIN ÇÖKMESİ OBRUKLARI OLUŞTURUR"

Ziraat Mühendisi Soykat, obruk oluşumunun yer altındaki suların çekilmesine bağlandığını ancak buradaki durumun farklı olduğunu ifade ederek, "Kireç taşının fazla olduğu bölgelerde karbondioksit ile mağaralar oluşur, bu mağaraların çökmesiyle de bu görünen devasa çukurla ve obruklar oluşur." diye konuştu.

Karaman'da bir anda obruk korkuttu

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