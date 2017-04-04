Tarlada para etmeyen ürünler marketlerde cep yakıyor

TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) verilerine göre yaş meyve ve sebzedeki en büyük fark elmada oluştu. Elmanın üretici fiyatı ile market fiyatı arasında yüzde 485 oranında fark oluştu. Bu fark kuru soğanda yüzde 451, lahanada yüzde 268, karnabaharda yüzde 220 ve marulda yüzde 216 oldu.

ANORMAL FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR

Milliyet ekonomi servisinin haberine göre, sebze ve meyvedeki fiyat artışının gerekçesi olarak ileri sürülen yaz sebzesi-kış sebzesi ayrımı da mart ayında ortadan kalktı. Yaz sebzesi olarak bilinen domates, biber, patlıcanda anormal fiyat artışları mart ayında da devam ederken, bunların yanısıra kış sebzesi olan karnabahar, lahana, maydanoz gibi ürünlerde de fiyatlar arttı ve üretici ile market arasındaki fiyat makası iyice açıldı.

PORTAKALI DON VURDU

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Mart ayında markette 18 üründe, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 12 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü oldu. Fiyat, markette 7, üreticide ise 13 üründe değişmedi” dedi.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI YEŞİL SOĞAN VE SALATALIK

Bayraktar, üreticide ve markette fiyatı en fazla artan ürün portakal, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette yeşil soğan, üreticide ise salatalık olduğunu belirtti. Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının portakalda görüldüğünü, portakalın yanısıra domates, sivri biber, patateste fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Portakalda, meydana gelen donun ürünleri olumsuz etkilemesi ile birlikte kaliteli ürün arzında yaşanan daralma fiyatlara yansıdı. Bunun yanısıra arzın depolardan sağlanmasıyla birlikte fiyatlarda artış görüldü. Mersin ilimizde yaşanan sel felaketinin yanısıra içinde bulunduğumuz dönemde domateste ara bir dönem olması, biberde rekoltede yaşanan düşüş ile birlikte hasat edilen ürün miktarının azalmasına bağlı olarak fiyatlarda artış yaşandı"





Patateste ise ihracat iadesi verileceği açıklanması sonucunda piyasalarda yaşanan hareketliliğin fiyatları artırdığını belirten Bayraktar, “Her ne kadar fiyatlarda artış görülse de maliyetine ürün sattığı dikkate alındığında artan fiyatlardan üreticilerin yeterince istifade edememektedir” diye konuştu.

ET FİYATI YİNE ARTTI

Et fiyatlarındaki artışın önüne geçebilmek için alınan tüm önlemlere ve hayvancılığa dönük teşviklere rağmen, et fiyatları mart ayında da artmaya devam etti. Markette 28 Şubat’ta 46.79 TL olan kuzu eti, 30 Mart’ta 47.19 TL’ye yükseldi.

Dana etinin fiyatı da aynı tarihlerde 41.78 TL’den 41.98 TL’ye çıktı. Ette de üretici ile market fiyatları arasındaki makas daha da açıldı. Kuzu etinde üretici ile market fiyatı arasındaki fark yüzde 52, dana etinde ise yüzde 62’ye yükseldi.