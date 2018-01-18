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Tarlada yalnız gezdiler, zorla evlendirildiler

Endonezya'da tarlada tek başlarına gezinirken yakalanan genç bir çift, polis ve imamların eşliğinde zorla dünyaevine girdiler.

DHA | 18.01.2018 - 20:55..
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Endonezya'da 20 yaşındaki Manai ve 19 yaşındaki Sugiani 15 Ocak Pazartesi günü yerel halk tarafından bir meyve tarlasında yalnız başlarına gezerken yakalanınca bölge yetkilileri, polis memurları ve bir imam eşliğinde zorla evlendirildi.

POLİSLER ŞAHİT OLDU

Bölge yetkilileri ve polis memurları dini nikahta gerekli olan şahitlik görevini de üstlendi.

ÖRF VE ADETLERE UYGUN DAVRANMADILAR

Çift 6 Ocak’ta yaptıkları bir gezinti sırasında yerel halk tarafından yakalanmış, o günden bu yana yerel yetkililerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Tarlada yalnız gezdiler, zorla evlendirildiler

Sugiani’nin ailesi Manai’nin ailesine giderek erkek olan Manai’nin örf ve adetlere uygun davranmamakla suçladı.

İki aile arasında yükselen gerilim polis ve bölge yetkililerinin arabuluculuk faaliyetleriyle çiftin evlendirilmesine karar verilerek çözüldü.

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