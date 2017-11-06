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Tarladaki otları yakarken alevlerin içinde kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, tarlasındaki kuru otları yakmak istediği sırada alevler arasında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın vefat etti.

06.11.2017 - 02:56
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Alınan bilgiye göre, Yaylalı Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Hatice Üstün, tarlasının kenarındaki kuru otları temizlemek için ateş yaktı.

Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek isteyen Üstün, alevler arasında kaldı ve ağır şekilde yaralandı. Hatice Üstün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaşlı kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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