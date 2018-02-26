Tarladan fışkıran suyu petrol sandılar

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir tarlada havaya fışkıran su görüntüsü, çevredekilerin dikkatini çekti. Yaklaşık 20 metreye ulaşan sıvıyı petrol sanan yöre halkı, önce sevinç yaşadı.

ÖNCE SEVİNDİLER SONRA KORKTULAR

Sevinç, petrolün yanma tehlikesine karşı korkuya dönüşürken, bölgede çalışan ekipler ile görüştüklerinde ise gerçek ortaya çıktı. Olayın yeni döşenilen boru hattının testinden kaynaklandığını belirlendi.

Fışkıran suyun ise Nurdağı Kahramanmaraş yolu ve Nurdağı-İslahiye yolundan geçen 13 kilometrelik yeni yapılan boru hattının denenmesi için basılan tazyikli su olduğu öğrenildi.

Gerçeğin ortaya çıkması ile buruk sevinç ve korkuyu bir arada yaşayan mahalleli derin nefes aldı.