Tarlaların zam şampiyonu: Nohut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan veya perakende satması sonucu oluşan birim fiyatları yayımladı.

Çiftçinin eline geçen bitkisel ürün fiyatları, ticaret borsalarından, üretici birliklerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla aylık olarak derlendi.

FİYAT ARTIŞINDA ZİRVEDE NOHUT VAR

AA muhabirinin bu verilerden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 2016'da bir önceki yıla göre bitkisel üretim fiyat artışında zirveye yüzde 41 ile nohut çıktı. Nohutun bitkisel üretim fiyatı 2,61 liradan 3,68 liraya yükseldi.

İkinciliği tere alırken, bu ürünün üretici fiyatı geçen sene 2015'e göre yüzde 40,4 artarak 1,61 liradan 2,26 liraya ulaştı.

Üçüncü sırada yer alan kaplıcanın (yem bitkisi) fiyatı ise yüzde 39 artarak 70 kuruştan 97 kuruşa ulaştı.

Bu ürünleri, yüzde 37,6 ile limon, yüzde 36 ile Brüksel lahanası, yüzde 35,9 ile çiğit, yüzde 35,4 ile greyfurt, yüzde 28,6 ile kütlü pamuk, yüzde 27 ile kırmızı mercimek ve yüzde 26 ile lif pamuk izledi.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ NANEDE

Bu dönemler itibarıyla bitkisel üretimde fiyat düşüşünün en çok görüldüğü ürün ise nane oldu. Nanenin üretici fiyatı bir yılda yüzde 59 gerileyerek 3,91 liradan 1,61 liraya düştü. Naneyi yüzde 43,5'lik fiyat düşüşüyle patates takip etti. Patatesin üretim fiyatı 1,13 liradan 64 kuruşa geriledi. Fiyatı en fazla düşen ürünler arasında üçüncü sırada fındık yer aldı.

Bu ürünün fiyatı yüzde 29,9 azalarak 10,54 liraya indi. Söz konusu ürünleri fiyat düşüşünde yüzde 15,5 ile keçiboynuzu, yüzde 13,6 ile havuç, yüzde 12,9 ile elma, yüzde 12,3 ile kök kereviz, yüzde 12,2 ile brokoli, yüzde 12,1 ile kayısı, yüzde 11,5 ile darı izledi.