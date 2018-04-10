Tarlasını süren çiftçi bacağını çapa makinesine kaptırdı

Manisa Yiğitler Mahallesi'nde tarlasını süren Kasım Çimen, sol bacağını çapa makinesine kaptırdı. Makinenin bıçaklarına dolanan Çimen'in bacağı, diz kapağının altından koptu.
HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasım Çimen'i kopan bacağıyla birlikte ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı Çimen, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.