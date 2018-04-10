Tarlasını süren çiftçi bacağını çapa makinesine kaptırdı

Uşak merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin jandarmadaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.

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Uşak'ta düzenlenen tavuk festivaline katılanlar

Uşak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından düzenlenen Süs Tavukları Fuar ve Müzayedesi Bozkuş köyünde yapıldı.