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Tarlasını süren çiftçi bacağını çapa makinesine kaptırdı

Manisa Demirci'de tarlasını süren Kasım Çimen'in bacağı tarım makinesinin bıçaklarına dolandı. Bacağı kopan Çimen, hastanede tedaviye alındı.

DHA | 10.04.2018 - 15:39..
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Manisa Yiğitler Mahallesi'nde tarlasını süren Kasım Çimen, sol bacağını çapa makinesine kaptırdı. Makinenin bıçaklarına dolanan Çimen'in bacağı, diz kapağının altından koptu.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasım Çimen'i kopan bacağıyla birlikte ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tarlasını süren çiftçi bacağını çapa makinesine kaptırdı

Yaralı Çimen, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarlasını süren çiftçi bacağını çapa makinesine kaptırdı

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