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Tarlatan nedir

Tarlatan nedir? Tarlatan ne için kullanılır? Tarlatan ne işe yarar? Tarlatan hangi elbiselerde kullanılır?

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  2. İpucu

Şarlatan kelimesine benzediği için okuduğunuzda komik gelse de tarlatan bambaşka bir anlam taşıyor.

TARLATAN NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki anlamına göre tarlatan "Kabarık görüntü vermek için değişik malzemelerle yapılan bir tür iç giysisi" Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına göre ise "Bazı giyeceklerde ve süs yapmakta kullanıan, arpelenerek hafif sertlik verilmiş ince müslin kumaş."

Tarlatan nedir

TARLATAN HANGİ ELBİSELERDE KULLANILIR?

Özellikle kabarık gelinlik modelleri için çok sık kullanılır. Fakat piyasada özellikle gelinlik ile ilgili olarak, kumaş çeşidi olmasının dışında bilinir. Genelde; gelinliğin kabarık olmasını sağlayan ve balen kullanılarak yapılan iç etek (jüpon) olarak tanımlanır. Eski dönemlerde bu balenlerin yerine teller kullanılırmış. Fakat artık çoğu gelinlikçi yeni nesil plastik balenleri tercih etmektedir. Bu balenlerin çokluğu, tarlatanın daha kabarık olmasını sağlar.

Tarlatan nedir

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