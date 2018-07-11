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Tarlaya devrilen kamyoneti 20 kişi kaldırdı

Rize'de park halindeyken kayarak çay tarlasına devrilen kamyonetin yöre sakinlerinin uğraşlarıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 11.07.2018 - 11:43..
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Merkeze bağlı Uzunköy köyüne çay toplamak için gelen Mustafa T., kamyonetini yol kenarına park etti. Sürücü, yokuş olan yolda aracının kaymaması için de tekerinin altına taş koyarak önlem aldı.

Park halinde içerisinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, bir süre sonra tekerin taştan kurtulmasıyla kaymaya başladı. Kayarak hızlanan kamyonet, daha sonra yol kenarındaki çay bahçesine devrildi.

Tarlaya devrilen kamyoneti 20 kişi kaldırdı

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Devrildiği çay bahçesinde de takla atan kamyonet, yaklaşık 200 metre sürüklenip düz arazide durdu. Kamyonetin devrilerek takla attığı çay tarlasında çay toplayanlar da büyük korku yaşadı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada yaralıların olabileceğini düşüneneler olay yerine koştu. Vatandaşlar, kamyonette kimsenin olmadığı ve park halindeyken kaydığını öğrenmesi üzerine rahat bir nefes aldı.

Tarlaya devrilen kamyoneti 20 kişi kaldırdı VİDEO

VİNÇ OLAY YERİNE GELEMEDİ

Çay toplayanlar ve çevredekiler, çay tarlasındaki kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı, vinç talebinde bulundu. Çekici şirketi yetkilileri de köy yolunun dar oluşu nedeniyle ağır tonajlı vinçlerin bölgeye gelemeyeceğini söyledi.

Tarlaya devrilen kamyoneti 20 kişi kaldırdı

20 KİŞİ ARACI YOLA ÇIKARDI

Bunun üzerine kalabalık, kamyoneti kendi imkânlarıyla yola çıkarmaya karar verdi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, kamyoneti tarladaki çay filizlerine de zarar vermeyecek şekilde yola çıkarmak için kolları sıvadı. Grup, elleriyle kaldırarak sürüklediği kamyonu yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucunda yola çıkarmayı başardı.

Tarlaya devrilen kamyoneti 20 kişi kaldırdı

RİZE İŞİ KURTARMA OPERASYONU

Öte yandan hurdaya dönen kamyonetin yöre sakinlerinin elbirliğiyle bulunduğu çay bahçesinden çıkarılması, Muhammet Kan adlı kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi çekerken, bazı takipçiler de 'İşte Rize işi kurtarma' şeklinde esprili yorumda bulundu.

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