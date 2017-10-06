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Tarsus halinde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde boş kasaların bulunduğu bölümde çıkan yangın 18 depoya sıçradı

06.10.2017 - 08:26
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Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde boş kasaların konulduğu depoların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 18 depoya sıçradı.

Tarsus halinde yangın

SÖNDÜRÜLDÜ

Binlerce plastik boş kasanın bulunduğu alandaki yangını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

MADDİ HASARA YOL AÇTI

Tarsus Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, haldeki 18 depoda binlerce plastik kasanın bulunduğunu belirterek, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Elektik kontağı mı yoksa kundaklamamı, onu araştıracağız." dedi.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlatıldı.

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