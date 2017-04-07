Tarsus’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 Karayolu ile Gazipaşa Bulvarı'nın kesiştiği Yeni Hal kavşağında meydana geldi.

48 yaşındaki Temel Bostan’ın kullandığı 33 ES 112 plakalı ambulans, 25 yaşındaki Murat Özden’in yönetimindeki 33 NVU 33 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Bostan, sağlık görevlileri Şeyma Sungur (23) ve Sadet Ateş (24) ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Ergün Serin (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza sırasında ambulansta hastanın bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















