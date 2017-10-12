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Tarsus'taki esrarengiz kazı alanı görüntülendi

Gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 11 aydır sürüyor.

12.10.2017 - 12:29
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Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor.

SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın da alana alınmadığı bahçede, sondaj çalışması yapıldığı görüldü.

Tarsus'taki esrarengiz kazı alanı görüntülendi

Tarsus'taki esrarengiz kazı alanı görüntülendi VİDEO

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İlk kez görüntülenen evin bahçesinde bulunan sondaj makinesi ve su boruları dikkat çekti.

Daha önce kazı nedeniyle mahallede göçükler meydana gelmesi üzerine binanın çevresindeki eski yapıların güvenliği için zemin katmanlarının saptanmasına yönelik sondaj çalışması yapıldığı ileri sürüldü.

Tarsus'taki esrarengiz kazı alanı görüntülendi

BİLİMSEL KAZI

Başbakanlık, CHP’li Atıcı’nın soru önergesine verdiği yanıtta kazının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü’nün izniyle başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3’üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğunu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Tarsus'taki esrarengiz kazı alanı görüntülendi

ÇEVREDEKİLER TEDİRGİN

Öte yandan kazı süresinin uzaması ve göçükler nedeniyle çevrede oturanlar, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Kazının yapıldığı bölgede oturan 83 yaşındaki Tevfik Selen, yaşanan süreçte tedirginliklerinin arttığını söyledi.

KAZIYLA İLGİLİ BİLGİ YOK

Yanı başlarında süren kazının, kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten Selen, kazıyla ilgili hala bilgilendirilmediklerini söyledi.

Polis barikatlarıyla korunan sokakta belirsizlik sürerken, yaşanabilecek bir çökmenin sokakta bulunan eski yapıların yıkılmasına da yol açabileceği bildirildi.

Tarsus'taki esrarengiz kazı alanı görüntülendi

POLİS İNTİHARINDAKİ SIR

Tarsus’ta 4 yıl önce, ’silahla şaka yaparken’ öldürüldüğü belirtilen polis memuru Mithat Erdal’ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus’ta esrarengiz kazıların yapıldığının duyulması üzerine eşi Sibel Erdal, define avcılarını ortaya çıkartmak için gizli görevde olan eşinin, deşifre olunca infaz edildiğini, cinayetin, gizemli kazıyla ilgisinin olabileceğini iddia etmişti.

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