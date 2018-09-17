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Tartıştığı ağabey-kardeşe sokak ortasında kurşun yağdırdı

Alibeyköy'de bir şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı ağabey-kardeşi tabanca ile vurdu. Saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA | 17.09.2018 - 22:53..
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Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi Şimşek Sokak’ta, aralarında alacak-verecek meselesi olan şahıslar sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan belindeki silahla Uğur T. ve Ufuk T. kardeşlere kurşun yağdırdı.

2 KARDEŞ YERE YIĞILDI, SALDIRGAN KAÇTI

Bel altından isabet eden mermilerle yaralanan şahıslar yere yığıldı. Saldırgan ise beyaz bir araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"8-10 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Silah seslerini duyunca dükkanına kaçtığını ifade eden Ahmet Aydemir, “Tartışıyorlardı. Ben bir şey görmedim. Silah sıkmaya başlayınca içeri kaçtım. Vurulan bir tanesi buraya geldi. Burada yığıldı kaldı. 2 kişi vuruldu. Ateş eden kişiydi. Kaçarken görmedim. Silah sesinden dışarı çıkamadım. Mermiler bu tarafa doğru geliyordu. Vurulanlardan birinin durumu ağır olması lazım. Bayağı bir kan kaybetti. 8-10 el silah sesi duydum” dedi.

Tartıştığı ağabey-kardeşe sokak ortasında kurşun yağdırdı

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