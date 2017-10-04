Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Harun G'ye (41) beraber yaşadığı 72 yaşındaki annesi Gülfidan G'nin "iş bul çalış" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

40 YERİNDEN BIÇAKLADI

Harun G, tartışma sırasında annesini 40 yerinden bıçakladı. Harun G. daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülfidan G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.