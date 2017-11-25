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Tartıştığı annesini öldürüp babasını yaraladı

Zonguldak'ta Ersin Kılınç, tartıştığı annesi Hatice Kılınç'ı bıçaklayarak öldürdü, babası A. Kılınç'ı ise yaraladı.

DHA | 25.11.2017 - 22:59..
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Gökçebey ilçesindeki Yeni Mahalle TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki işsiz Ersin Kılınç ile annesi Hatice ve babası A. Kılınç arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartıştığı annesini öldürüp babasını yaraladı

ANNESİNİ DÖVÜP ÖLDÜRDÜ, BABASINI DA YARALADI

Kavga sırasında Ersin Kılınç, annesini dövdü. Öfkesine hakim olamayan Ersin Kılınç, mutfaktan kaptığı bıçakla annesi Hatice ile babası A. Kılınç'ı yaraladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç çift, ilk müdhalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Kılınç, burada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ersin Kılınç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı annesini öldürüp babasını yaraladı

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