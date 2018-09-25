Tartıştığı annesini ve babasını bıçakladı

Akşam saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 25 yaşındaki Muhammed M., çıkan tartışma sonrası annesini ve babasını yaraladı.

BABANIN DURUMU AĞIR

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine bıçakla annesi Necla M.’yi kolundan babası Halit M.’yi ise göğsünden yaraladı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk tedavileri yapılan ve kolundan yaralanan anne Necla M. ve baba Halit M., Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve göğsünden yaralanan baba Halit M., Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan olayın ardından Çaycuma emniyet ekipleri tarafından Muhammed M. gözaltına alındı.