Tartıştığı arkadaşı biber gazı sıkınca evini yaktı

Bacağıyla kendi kendini rahatsız eden köpek

1 Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru süresi bugün sona eriyor Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için perşembe günü sona erecek olan başvuru süresini bugün saat 17.00'ye kadar uzattığını duyurdu.

2 Afrin'de öldürülen terörist sayısı Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 Çağatay Ulusoy doğaya kaçtı Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy’den 16 bin TL’ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.

4 Seda Sayan'dan inşaatçı paylaşımı Sözleri büyük tartışma yaratan Seda Sayan bu kez çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

5 Aziz Yıldırım, şampiyonluk için puan başına prim verecek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, prim sistemini değiştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular kazanılan her puan için 100 bin, toplamda 3 milyon euro prim kazanacak.

6 Et ve Süt Kurumu'ndan sakatat satışı Et ve Süt Kurumu hayvanların sakatat ve derilerinin de ekonomiye kazandırılması için devlet eliyle satışını sağlayacak.