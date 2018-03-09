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Tartıştığı arkadaşı biber gazı sıkınca evini yaktı

Maltepe'de alkollü M.O arkadaşı ile tartıştı. Uzayan tartışmada ev sahibi M.O'nun gözüne biber gazı sıktı. Sinirlenen alkollü şahıs daireyi yaktı.

İHA | 09.03.2018 - 08:12..
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Maltepe'de iki arkadaşın tartışması kötü bitti. Alkollü olan M.O, arkadaşının evine gitti. İkili arasındaki tartışma uzayında, ev sahibi arkadaşı M.O'nun gözüne biber gazı sıktı.

Tartıştığı arkadaşı biber gazı sıkınca evini yaktı

 

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Sıkılan gazın ardından sinirlenen M.O apartman daireisine alkol döküp ateşe verdi. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiye, 112 ve polis ekilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Tartıştığı arkadaşı biber gazı sıkınca evini yaktı

POLİSLER KAÇARKEN YAKALADI

M.O olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, diğer dairelerde maddi hasar meydana geldi.

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