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Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Elazığ'da bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç, tartıştığı arkadaşı D.R. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

25.10.2017 - 04:25
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Merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’taki bir lokantada meydana gelen olayda, lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç ile arkadaşı D.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

CEBİNDEKİ BIÇAĞI ARKADAŞININ KALBİNE SAPLADI

Kavga sırasında D.R., cebinden çıkardığı bıçağı, Erkan Akkoç'un kalbine sapladı. Ağır yaralanan Akkoç, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan Akkoç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akkoç'un cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kaçan D.R.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

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