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Tartıştığı arkadaşının kulağını koparan kız

İngiltere'de bir Türk restoranında kavga çıktı. Tartışan iki kadından biri arkadaşının kulağını ısırıp kopardı.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 09:28..
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İngiltere'de Türk restoranına giden iki arkadaş Victoria Burgess ve Jenna Edwards yemek sonrasında para yüzünden tartıştı.

Arkadaşının kulağını koparan kız İZLE

KULAĞINI KOPARDI

Tartışma büyüdü ve iki arkadaş kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Burgess sinirlerine hakim olamayarak Jenna Edwards'ın kulağını ısırdı ve kopardı.

Tartıştığı arkadaşının kulağını koparan kız

KULAĞA SÜLÜK TEDAVİSİ

Kulaktan koparılan parçayı hemen buzdolabına koyan restoran yetkilileri, hemen polis ve ambulans çağırdı. Kulağın kalan parçasını yerleştiren doktorlar kadına sülük tedavisi uygulandı.

Tartıştığı arkadaşının kulağını koparan kız

4,5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Edwards hayatında daha önce böyle bir korku yaşamadığını belirtti. Victoria Burgess ise 4.5 yıl hapse mahkum edildi.

Tartıştığı arkadaşının kulağını koparan kız

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