Tartıştığı arkadaşının kulağını koparan kız

İngiltere'de Türk restoranına giden iki arkadaş Victoria Burgess ve Jenna Edwards yemek sonrasında para yüzünden tartıştı.

Arkadaşının kulağını koparan kız İZLE



KULAĞINI KOPARDI

Tartışma büyüdü ve iki arkadaş kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Burgess sinirlerine hakim olamayarak Jenna Edwards'ın kulağını ısırdı ve kopardı.

KULAĞA SÜLÜK TEDAVİSİ

Kulaktan koparılan parçayı hemen buzdolabına koyan restoran yetkilileri, hemen polis ve ambulans çağırdı. Kulağın kalan parçasını yerleştiren doktorlar kadına sülük tedavisi uygulandı.

4,5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Edwards hayatında daha önce böyle bir korku yaşamadığını belirtti. Victoria Burgess ise 4.5 yıl hapse mahkum edildi.