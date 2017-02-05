taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Konya'da sigara içtiği için kendisini sopayla döven babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Batuhan Avcı, tutuklandı.

05.02.2017 - 11:02
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya'da bir oto tamircisinde işçi olarak çalışan Mehmet Batuhan Avcı,  geçen cuma akşamı sigara içtiği için babası Musa Avcı ile tartıştı.

BABASI SOPAYLA DÖVDÜ

Tartışma sırasında baba Avcı, sopa ile oğlu Batuhan’ı döverek evden gitmesini istedi. Daha sonra da odasına gidip yattı. Sabah uyandığında evden kovduğu oğlu Mehmet Batuhan’ı yatağında gören Musa Avcı, iddiaya göre eline aldığı sopayla, uyuyan oğlunu dövmeye başladı.

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Mehmet Batuhan da, babasından kurtulmaya çalışırken evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Tüfeği babasına doğrultan Mehmet Batuhan Avcı, "Yeter, dur artık" diye uyarmasına rağmen üzerine gelen babasına ateş etti. Göğsünden vurulan Musa Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Batuhan Avcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ronaldinho İstanbul'da

Ronaldinho İstanbul'da

13
Ebru Şancı, Hülya Avşar'a meydan okudu

Ebru Şancı, Hülya Avşar'a meydan okudu

74
Amerikalı milyarderler dünyanın sonuna hazırlanıyor

Amerikalı milyarderler dünyanın sonuna hazırlanıyor

74
Asena Atalay: Hiçbir zaman parayı sevmedim

Asena Atalay: Hiçbir zaman parayı sevmedim

98
180 pilot itirafçı oldu, görevine döndü

180 pilot itirafçı oldu, görevine döndü

199
İsrail

İsrail "ayrım duvarı" inşatına devam ediyor

20
İranlı modelden Fahriye Evcen'i kıskandıran yorum

İranlı modelden Fahriye Evcen'i kıskandıran yorum

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM