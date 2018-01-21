Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Dün gece saatlerinde, Kozcağız Beldesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana gelen olayda gece kulübü işleten Özcan Kartal, iş yerine gelen babası Muhittin Kartal ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özcan Kartal babasını karnından ve kalbinden bıçakladı. Muhittin Kartal, 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhittin Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Özcan Kartal ise Kozcağız'da bulunan ablasının evinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.