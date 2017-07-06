taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.744
USD
3,6050
EURO
4,0923
ALTIN
142,30
PETR
48,2600

Tartıştığı babasını silahla vurdu

Gaziantep'te Resul Yavuz(25), bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Kemal Yavuz'a(46) tabancayla ateş açıp kaçtı.

06.07.2017 - 04:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Aydınlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kemal Yavuz ile oğlu Resul Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Resul Yavuz, yanında bulundurduğu tabancayla babası Kemal Yavuz'a ateş açtı. Kemal Yavuz sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Resul Yavuz ise plakası belirsiz motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yavuz, acil serviste tedaviye alındı. Jandarma, babasının Resul Yavuz'u yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
81 ilde Narko Sokak-2 Operasyonu
156'sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te silahlı saldırı
Kimlikleri belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılan minibüsün sürücüsü Ali Çelik(49) yaşamını yitirdi.
Cezaevinden izinli çıktığı gün eşini öldürdü
Manisa'nın Kula ilçesinde Murat Özkara (36), tartıştığı eşi Hatice Özkara'yı(36) boğazından bıçakladı.
Osmaniye belediye başkanının korumasına silahlı saldırı
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Çapar, evine girerken uğradığı saldırıda hafif yaralandı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

29
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

69
Avrupa Birliği Peugeot'un Opel'i satın almasını onayladı

Avrupa Birliği Peugeot'un Opel'i satın almasını onayladı

14
Brezilya'dan Talisca iddiası

Brezilya'dan Talisca iddiası

4
ABD'den Somali'ye hava saldırısı

ABD'den Somali'ye hava saldırısı

0
Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

17
Bekir Bozdağ 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

Bekir Bozdağ 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM