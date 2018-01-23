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Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Elazığ'da bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İHA | 23.01.2018 - 16:52..
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Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Elazığ Baskil ilçesi Yukarıkuluşağı köyü Temur mezrasında 52 yaşındaki Erol Bazna oğlu Can Bazna ile telefonda tartıştı.

BABASINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Can Bazna, babasının evine gitti. Baba Bazna’nın kapıyı açmasıyla oğlu içeri girerek yanında getirdiği tüfekle ateş etti. Vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu kaçtı. Cinayeti fark eden köy sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JANDARMA YAKALADI

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli Can Bazna ve onunla birlikte hareket eden 2 arkadaşını Elazığ-Baskil yolunda yakaladı.

Yakalanan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Baskil İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

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