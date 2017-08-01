Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Alpaslan Mahallesi 234'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat işçisi Faruk Narin(25) ile ev kadını eşi Nadime Narin(21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Narin, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Nadime'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken Faruk Narin, daha sonra aynı bıçağı kendi kalbine saplayarak yaşamına son verdi.

Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Faruk ve Nadime Narin çiftini yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çiftin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

Çiftin olaydan bir süre önce 1.5 aylık bebeklerini komşuya bıraktıkları ortaya çıktı.

Faruk ve Nadime Narin'in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.









