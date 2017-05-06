Tartıştığı eski eşini kabloyla boğdu

M.S. (46), Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan eski eşi Üsküdar Sam'ın (40) evine geldi. M.S. ile eski eşi arasında çocukları uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Üsküdar Sam'ı kabloyla boğan M.S, daha sonra polisi arayıp eski eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

M.S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Evde uyuyan üç çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince uyandırılarak polis merkezine götürüldü.