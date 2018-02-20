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Tartıştığı eski eşini tüfekle başından vurdu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski karısını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

İHA | 20.02.2018 - 02:49..
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Yalvaç ilçe merkezinde meydana gelen olayda, yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıkları öne sürülen Metin Y. ile Ayşe B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Metin Y., eski eşini av tüfeğiyle başından vurdu.

KADININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ayşe B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Metin Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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