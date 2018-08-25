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Tartıştığı kişinin kolunu döner bıçağıyla kesti

Sultanbeyli'de alacak verecek kavgası yüzünden tartışan iki kişiden biri döner bıçağı ile dehşet saçtı.

İHA | 25.08.2018 - 16:26..
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Fatih Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Emre B.  ile ismi belirlenemeyen bir kişi, alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan bir dönerciden döner bıçağını alarak, Emre B.'yi kovalamaya başladı.

Emre B. bir cep telefonu bayiine kaçtı. Döner bıçaklı saldırgan da cep telefonu bayine girerek Emre B'ye bıçakla vurmaya başladı.Saldırgan vatandaşların gözü önünde Emre B.'nin kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı.

Tartıştığı kişinin kolunu döner bıçağıyla kesti VİDEO

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Eli kesilen Emre B. acılar içinde yardım bekledi. Tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs dönercinin tezgahında hızlıca döner bıçağını alıyor. Ardından cep telefonu bayiine giriyor. Saldırgan şahsı yaraladıktan sonra kaçarken, kolu bilekten kesilen Emre B. kanlar içinde dışarı çıkıyor.

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