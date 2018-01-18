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Tartıştığı kocasını bıçakladı

Adana'da 41 yaşındaki Kadir B., tartıştığı eşi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

DHA | 18.01.2018 - 08:14..
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Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadir B. ve ismi açıklanmayan eşi evde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

TARTIŞTIĞI EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çift, kavga etmeye başladı. Mutfaktan aldığı bıçak ile eşine saldıran kadın, Kadir B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Tartıştığı kocasını bıçakladı

YARALI KOCA, YÜZÜNE ÇARŞAFLA GİZLEDİ

Evden dışarı çıkan Kadir B., polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kadir B., sedye ile hastaneye taşındığı sırada yüzünü çarşaf ile gizledi.

Vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunduğu belirtilen Kadir B.'nin durumunun iyi olduğu bildirilirken, eşi ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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