Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

Dün akşam saatlerinde Başakşehir Mahallesi 2000 nolu sokakta meydana gelebn olayda, farklı bisküvi fabrikalarında işçi olarak çalışan Fatma Ç.(38) ve Hasan Ç.(39), evde belirlenemeyen nedenle tartıştı.

KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Fatma Ç., mutfaktan aldığı bıçağı eşi Hasan Ç.'nin sırtına sapladı. Kanlar içinde evinden çıkan Hasan Ç., binanın önündeki bankın üzerine yatıp, çevredekilerden yardım istedi. Hasan Ç., ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İBRET OLSUN DİYE YAPTIM"

Tedavi altına alınan Hasan Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fatma Ç.'de evde polis tarafından gözaltına alındı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Ç., gazetecilere "İbret olsun diye bıçakladım'' dedi.