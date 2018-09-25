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Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

Sakarya Hendek'te 48 yaşındaki Emine U. parkta tartığı eşi 54 yaşındaki Osman.U'yu boynundan ve bacağından vurarak yaraladı.

DHA | 25.09.2018 - 19:31..
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Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi.

TARTIŞTIĞI EŞİNE ATEŞ ETTİ

Emine U. eşi Osman U. ile evlerinin önündeki parkta bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre, tabancasını çıkaran Emine U. eşinin üzerine ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Osman U.'nun boynuna, biri de bacağına isabet etti.

Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı

POLİSLERE GİDİP YARDIM İSTEDİ

Yaşadığı şok üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşan Osman U., kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Osman U., ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Emine U. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı






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