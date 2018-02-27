Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Saat 18.00 sıralarında Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.B. (50), ile komşusu H.K. (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B., H.K.’yı omzundan 2 kez ve bir kez de bileğinden meyve bıçağı ile bıçakladı.

TEDAVİYE ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, komşusu M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.