Tartıştığı komşusunun oğlunu bacağından vurdu

Dün gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olan K.K. komşusu E.İ. ile iddiaya göre aralarındaki borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışma büyüyünce, iddiaya göre K.K. üzerindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri tartıştığı komşusu E.İ.'nin oğlu B.İ.'nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere düşen B.İ. gelen 112 ambulansıyla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN HATIRLAMADIĞINI VE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri K.K.'yı gözaltına aldı. K.K. alkollü olması nedeniyle ne yaptığını hatırlamadığını, pişman olduğunu söyledi. K.K. emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.