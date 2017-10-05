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Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Beşiktaş'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi yaralandı.

05.10.2017 - 22:32
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Beşiktaş'taki Kadıköy İskelesi yanında mısır satan Salih Beytanol ile babası Nevzat Beytanol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğlunu silahla yaraladı.

Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Yaralanan Salih Beytanol, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Baba Beytanol ise çevrede bulunan polisler tarafından gözaltına alınarak Beşiktaş ilçe Emniyet Mdürülüğüne götürüldü.

Olayın ardından polis çevrede önlem alırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

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