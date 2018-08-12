Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

İzmit'in en kalabalık yerlerinden Şaban Sarıgülle Sokak'ta iddiaya göre, F.C. ile kız arkadaşı Sultan Güneş tartıştı.

F.C. sokakta yürüyen kız arkadaşı Sultan Güneş'i arkasından koşup sırtından bıçakladı. Bu arada dengesini kaybeden F.C. yere düşerken elindeki bıçak sokağa savruldu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kız korku içerisinde bir dükkana sığındı. Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Güneş tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan F.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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