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Trafikte bıçaklı 'yol verme' kavgası

Karaman'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada, bir sürücünün yanındaki kişinin diğer sürücüye bıçakla saldırmak istediği anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 01.10.2018 - 10:43..
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Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında dün akşam saatlerinde, iki sürücü yol vermeme yüzünden tartıştı. Tartışmayı çevredekiler ve diğer sürücüler önlemeye çalıştı.

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Tartışma sürdüğü sırada sürücülerden birinin yanında bulunan bir kişi, belinden çıkardığı bıçağı araç içindeki diğer sürücünün üzerine rastgele salladı.

Sürücü, yan koltuğa geçip, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılması ile şans eseri yaralanmadı.

Saldırganda çevredekiler tarafından sakinleştirilip otomobile bindirildi. Ardından iki sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlarda çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

Tartıştığı sürücüye rastgele bıçak salladı ViDEO

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