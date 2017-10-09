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Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Konya'da, alkollü araç kullanan 17 yaşındaki A.Ç. tartışıp öldürdüğü sürücü hakkında "Ne yapayım öldüyse öldü, hepimiz öleceğiz." dedi.

09.10.2017 - 12:34
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Konya'nın Meram İlçesi'nde dün saat 22.45 sıralarında, market işleten 26 yaşındaki Orhan Kingütmez hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, 17 yaşındaki ehliyetsiz Serkan Yıldırım'ın kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Araçtan inen Orhan Kingütmez, 18 yaşındaki Yıldırım ve yanında bulunan A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

BIÇAKLA KOVALAYIP 4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Orhan Kingütmez'e saldırmak istedi. Bunun üzerine kaçan Kingütmez, cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlarken yere düştü. Peşinden koşan A.Ç., Orhan Kingütmez'i yakalayıp, biri göğsünden olmak üzere vücudunun 4 yerinden bıçakladı.

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü VİDEO

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kanlar içinde yere yığılan evli ve 1 yaşındaki 1 çocuk babası Kingütmez, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Orhan Kingütmez'in kanlar içinde yerde yatması ve şüphelilerin kaçışı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

SALDIRGAN ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından kaçan sürücü Serkan Yıldırım ve arkadaşı A.Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Serkan Yıldırım'ın 1.50, A.Ç.'nin de 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yıldırım, polise verdiği ilk ifadesinde, ''Önümüzde durdu. Sonra sürücü araçtan inip 'Bana çarptınız' dedi. Sürücü benimle konuşurken arkadaşım A.Ç., arabadan inip  bıçakla saldırmaya başladı." dedi.

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

'NE YAPAYIM ÖLDÜYSE ÖLDÜ, HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'

'Sustalı' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç. ise Kingütmez'in öldüğünü öğrenince polise, ''Ne yapayım öldüyse öldü; hepimiz öleceğiz." dedi. A.Ç., 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

SORGULAMA DEVAM EDİYOR

Serkan Yıldırım'ın kullandığı aracın annesi adına kayıtlı olduğu ve trafikten men edildiği; kendisi ve annesine 'Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, kullandırmak'tan para cezası uygulanacağı belirtildi. İki şüphelinin de sorgusu sürüyor.

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı sürücüyü 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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