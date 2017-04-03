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Tartıştıkları garson ve müşteriyi yaralayıp kaçtılar

Antalya Manavgat'ta 3 kişi, restoranda çıkan tartışmada garsonu ve, müşteriyi yaraladıktan sonra kaçtılar.

03.04.2017 - 04:13
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Manavgat Eski Hisar Mahallesi’ndeki bir restorana saat 21.00 sıralarında gelen Vahit Ö., Buğra K. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, iddiaya göre yüksek sesle konuşup gürültü yapmaya başlayınca garsonlar tarafından uyarıldı.

ALKOLLÜ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi duruma sinirlenerek müşteri ve garsonlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheli garson Osman Yılmaz’ı tabancayla bacağına ateş ederek, müşteri Mustafa Öcalan’ı ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtılar.

Tartıştıkları garson ve müşteriyi yaralayıp kaçtılar

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şüphelilerden Vahit Ö.’nün cinayet suçundan arandığı belirtildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştıkları garson ve müşteriyi yaralayıp kaçtılar

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