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Taşeron işçilerin sorunu çözülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron işçilerin sorununun bu hafta çözüleceğini açıkladı.

AA | 29.11.2017 - 17:02..
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Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda belirsizik devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilere müjdeyi verdi.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLMESİ MECLİS'E GELİYOR

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayıları 700 bini bulan taşeron işçileri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, taşeron işçiler sorununu bu hafta içinde çözeceklerini belirterek, konunun Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

BAŞBAKAN: SORUNU HALLEDECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım da "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz." dedi.

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