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Taşeronlar için yapılan çalışma Başbakana sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron konusunda 10 gün içinde iç çalışmaların tamamlamasının hedeflendiğini belirtti.

17.11.2017 - 23:36
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Taşeron işçiler konusundaki çalışmaları Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili mekanizmalara götüreceklerini belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Projeyi kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz." dedi.

Taşeronlar için yapılan çalışma Başbakana sunulacak

"DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ AMA SÜREÇ VAR"

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını yineleyen Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Tabii bu zor bir konu. Geçmiş dönemde çalışma yapılmış ve disipline edilmeye çalışılmış bir alan. Sendikalara üye olma hakkı getirilmiş, toplu sözleşme hakkı getirilmiş, kıdem tazminatı güvence altına alınmış. Diğer taraftan ihalelerin üç senelik olarak yapılmasıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiş ama şu anda bir süreç var. Maliye Bakanlığımızla birlikte gerekli sunumlarımızı, çalışmalarımızı yaptık. Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz."

Taşeronlar için yapılan çalışma Başbakana sunulacak

"İSTİHDAMI ARTTIRICI VE KORUYUCU TEDBİRLER ALMALIYIZ"

İşsizlik Sigortası Fonunun amacı dışında kullanıldığı eleştirilerini yanıtlayan Sarıeroğlu, bu konudaki yasal düzenleme çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti. Sarıeroğlu, fonun kuruluş amacının sadece işsizlik ödeneği ödemek olarak tanımlanmadığını, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak olarak da tarif edildiğini kaydetti.

Bakan Sarıeroğlu, "Gerek aktif iş gücü programları gerek pasif iş gücü programları çerçevesindeki bütün faaliyetlerimiz İşsizlik Sigortası Fonunun kanunda yer alan amacıyla bire bir örtüşmektedir. Bu anlamda biz, İŞKUR aracılığıyla kanunun vermiş olduğu görevin yerine getirilmesiyle alakalı da çalışmalar yapıyoruz."

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